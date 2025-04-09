3 yaşındaki kızını canice katletmişti! O anne hakkında karar verildi

Korkunç olay, 25 Mart 2023 yılında Konya'da meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası, akıl ve ruh sağlığı yerinde olduğu belirlenince tutuklandı.