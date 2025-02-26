3 yaşındaki oğluna sigara içirip videoya çekti! İfadesi kan dondurdu! "Öleceksin zaten iç!"

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., iddiaya göre, 2017 yılında dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 2019 yılında çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi. Turgut Ö., yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği bilgisini aldı. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Haziran 2021'de Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T'yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., tahliye edildi.