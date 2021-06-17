Video Yaşam Kayseri'de kan donduran skandal görüntüler! Ölmesi için annesi tarafından ilaç ve sigara içirilen çocuk kamerada!

Kayseri'de kan donduran skandal görüntüler! Ölmesi için annesi tarafından ilaç ve sigara içirilen çocuk kamerada!

Kayseri'de kan donduran skandal görüntüler! Ölmesi için annesi tarafından ilaç ve sigara içirilen çocuk kamerada!
17.06.2021 | 14:17

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Kayseri'de, 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği öne sürülen Öznur Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Y.T. koruma altına alınırken, Öznur Ö.'nün oğluna sigara içirip, ilaç verdiği görüntüleri kayda aldığı ortaya çıktı.

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İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö. 4 yıl önce dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 1,5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznür Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.


Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı.


Öznur Ö.'nün sorgusu sürerken, annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı.


CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ
Bu arada, Öznur Ö'nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.

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