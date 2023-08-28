30 Agustos Zafer bayramında kapatılacak yollar açıklandı

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde İstanbul Vatan Caddesi'nde kutlama yapılacak.

İstanbul Valiliği kutlama ve geçiş töreni için Vatan Caddesi ve çevresindeki kapatılacak yollar ve güzergâh bilgilerini ise şu şekilde açıkladı:

"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı , Vatan Caddesi girişleri , 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri , Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri , Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri , Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri , Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri , Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri , Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri , Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri , Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle belirlenmiştir; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi "