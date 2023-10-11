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Giriş Tarihi: 11.10.2023 20:48

30 metrelik uçurumdan düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Halil Gökçeli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

DHA
30 metrelik uçurumdan düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Feci kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Halil Gökçeli yönetimindeki 80 KK 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, sürücü ile otomobildeki Mehmet Daş'ı sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Halil Gökçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Halil Gökçeli'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan Mehmet Daş ise Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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30 metrelik uçurumdan düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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