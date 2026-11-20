'KENDİ EMEĞİMLE GEÇİNMEK İSTİYORUM'

Vasilik kararı sonrası resmi işlemlerini yapamadığını ve düzenli bir işte çalışamadığını ifade eden Veysel Üstüner, babasının izniyle Mardin'de avukat tutarak vesayet kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Verilen 8 bin liralık maaşa muhtaç olmadığını ve kendi emeğiyle geçinmek istediğini ifade eden Üstüner, "Akıl dengem yerinde olmasına rağmen düzenli bir işe girip çalışamıyorum, iş sahibi olamıyorum. Nereye gitsem bu vasilik yüzünden sorun yaşıyorum. Kendi kararımı kendim verebilecek yaştayım, 30 yaşındayım. Annem hayatımı kararttı, kendisinden de şikayetçiyim. Kendi yuvamı kuramıyorum. Kendi emeğimle bir motor almak istiyorum ama vasilik yüzünden alamıyorum, imzam geçersiz sayılıyor. Bazı zamanlar çok zorlanıyorum, artık yeter. İçirilen ilaçlar yüzünden ağzımda diş kalmadı, dişlerimi kaybettim" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör