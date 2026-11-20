Mardin'den 2024 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Veysel Üstüner, memleketindeyken hiçbir psikolojik sorununun bulunmadığını, ancak İstanbul'a gittikten sonra annesi Birgül Üstüner'in 'engelli maaşı alsın' düşüncesiyle kendisini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırarak rapor aldırdığını iddia etti. Rapor alınmasının ardından anne Birgül Üstüner, İstanbul 19'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 'akıl hastalığı ve savurganlık' gerekçesiyle vasilik davası açtı. 2024 yılında görülen duruşmada oğlunun borç yaptığını ve kredi çektiğini belirten anne, vasi olarak atanmayı talep ederken, mahkeme heyeti baba Mahmut Üstüner'in vasi olarak atanmasına karar verdi.
'KENDİ EMEĞİMLE GEÇİNMEK İSTİYORUM'
Vasilik kararı sonrası resmi işlemlerini yapamadığını ve düzenli bir işte çalışamadığını ifade eden Veysel Üstüner, babasının izniyle Mardin'de avukat tutarak vesayet kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Verilen 8 bin liralık maaşa muhtaç olmadığını ve kendi emeğiyle geçinmek istediğini ifade eden Üstüner, "Akıl dengem yerinde olmasına rağmen düzenli bir işe girip çalışamıyorum, iş sahibi olamıyorum. Nereye gitsem bu vasilik yüzünden sorun yaşıyorum. Kendi kararımı kendim verebilecek yaştayım, 30 yaşındayım. Annem hayatımı kararttı, kendisinden de şikayetçiyim. Kendi yuvamı kuramıyorum. Kendi emeğimle bir motor almak istiyorum ama vasilik yüzünden alamıyorum, imzam geçersiz sayılıyor. Bazı zamanlar çok zorlanıyorum, artık yeter. İçirilen ilaçlar yüzünden ağzımda diş kalmadı, dişlerimi kaybettim" dedi.