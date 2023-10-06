30 yılda ölüm oranları düştü

Kanserin tüm ayrıntılarının masaya yatırılacağı 10. Uluslararası Onkoloji Günleri Muş'ta başladı. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre yaşamı boyunca her 8 kadından 1'inde meme kanseri gelişiyor. Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olarak biliniyor. Tarama sonucu hastaların erken tanı alması ve tedavideki gelişmeler nedeniyle son 30 yılda meme kanserine bağlı ölüm oranı düştü.Meme kanseri ile mücadelede erken tanının önemini vurgulayarak daha fazla kişiye ulaşmak, toplumu bilgilendirmek ve mevcut hastaların sesi olmak için dünyada ekim ayı "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" şeklinde belirlendi. Muş'ta düzenlenen 10. Uluslararası Onkoloji Günlerinde de "Meme Kanseri'' temasıyla oturumlar yapılıyor. Panellerde erken tanı, tedavi ve kanser sonrası yaşam, kanser alanında çalışan yaklaşık 40 bilim insanı konuşma yapacak. Meme kanseriyle mücadelede önleyici yöntemler, güncel tedavi yaklaşımları, erken teşhisin tedavi sürecindeki önemi uzman isimlerce 9 Ekim'e kadar ele alınacak. "Hikayem Hayat Olsun" mottosuyla meme kanseriyle mücadeleyi kazanmış kadınların başarı hikayeleri paylaşılacak.