30 yıllık sır mağaradan çıktı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan Nigar Bilgin, kimliğini yenilemek için başvuru yapmadı. Bunun üzerine yapılan incelemede, Bilgin ile ilgili son 30 yılda herhangi bir dijital iz de bulunamadı. Devreye giren JASAT, eşi Zeki Bilgin'in 30 yıl önce köylülere, "Nigar beni terk edip gitti" dediğini ve 20 yıldır da köyün yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT, Zeki Bilgin'in aradan geçen 30 yılda herhangi bir resmi kayıp başvurusu yapmadığını tespit etti.

KİMLİK KARTI DETAYI

Ayrıca o dönemde 33 yaşında olan Nigar Bilgin kaybolmadan önce çiftin sık sık kavga ettiği ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı ve çiftin çocuklarının bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Zeki Bilgin, eşini öldürüp ormana gömdüğünü itiraf etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının gözetiminde yapılan yer gösterme işleminde de Nigar Bilgin'e ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Zeki Bilgin (65), ifadesini alan nöbetçi savcı tarafından sevk edildiği hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurtdışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum" açıklaması yaptı.