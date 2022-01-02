300 bin takipçi ile yardım derneği kurdu

Ankara AŞTİ Otobüs Terminali'nde güvenlik şefi olarak çalışan Yasin Oyanık, yolda kalan insanlara bilet, çay, çorba gibi ikramlar yaparken, sosyal medyaya taşıdığı iyilik hareketini 300 bin takipçili derneğe dönüştürdü. 2007'den bu yana "Ankara Abisi" adıyla Instagram'da insanlara yardımcı olmayı sürdüren Oyanık, 1 yıl önce Ankara Abisi İyilik Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı. Kimi zaman eşi vefat etmiş ailelere yardım yapan dernek, kimi zaman engelli olup akülü sandalye hayali kuran gençlere akülü sandalye alıyor. Eşinden şiddet gören kadınlara psikolojik destek verilmesine aracılık eden Oyanık, öğrencilere de kırtasiye yardımı yapıyor. "Ankara Abisi", kendilerine ulaşan hiç kimseyi geri çevirmiyor.