300 bin takipçi ile yardım derneği kurdu | Video

Ankara AŞTİ Otobüs Terminali’nde güvenlik şefi olarak çalışan Yasin Oyanık, yolda kalan insanlara bilet, çay, çorba gibi ikramlar yaparken, sosyal medyaya taşıdığı iyilik hareketini 300 bin takipçili derneğe dönüştürdü. 2007’den bu yana ‘’Ankara Abisi’’ adıyla Instagram’da insanlara yardımcı olmayı sürdüren Oyanık, 1 yıl önce Ankara Abisi İyilik Derneği’ni kurarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.

Kimi zaman eşi vefat etmiş ailelere yardım yapan dernek, kimi zaman engelli olup akülü sandalye hayali kuran gençlere akülü sandalye alıyor. Eşinden şiddet gören kadınlara psikolojik destek verilmesine aracılık eden Oyanık, öğrencilere de kırtasiye yardımı yapıyor. "Ankara abisi", kendilerine ulaşan hiç kimseyi geri çevirmiyor.

MAĞDUR KADINLARI UNUTMADILAR

Maddi sıkıntıları yardımseverlerin destekleriyle bir şekilde aşabildiğini fakat önemli olan ailede şiddet gören kadınların, annelerin psikolojik destek almaları gerektiğini düşünerek gönüllü psikologlar aradığını belirten Oyanık, "Biz yardımlarımızla destek veriyoruz. Ancak konu psikolojik destek olduğunda profesyonellere de ihtiyaç duyuyoruz, 'Listemizde şu an için 10 mağdur kişi var.



Görüşmeye başlayacak 5 kişi var. Psikolojik destek talepleri her geçen gün artıyor fakat imkânlarımız kısıtlı olduğu için iki gönüllü psikolog arkadaşımız var. Daha çok gönüllü psikologlara ihtiyacımız var'' dedi.

ŞİDDET GÖREN KADINLARA VE ÇOCUKLARA TAM DESTEK

Ankara Abisi İyilik Derneği Başkan Yardımcısı Gül Kürkaya, psikolojik destek projesine 1 ay önce başladıklarını, halen 2 gönüllü psikologla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Evlendiğinden itibaren şiddet gördüğünü söyleyen 65 yaşındaki A.T. ile ailesinden şiddet gören küçük yaştaki çocuklar da destek alanlardan bazıları. Kürkaya; ''Dernek olarak nasıl destek olabiliriz diye araştırma yaparken Başkent Son Dakika Haber aracılığıyla gönüllü psikologlarımızla tanıştık.'' dedi.

GÖNÜLLÜ PSİKOLOGLAR HİZMET VERİYOR

Psikolog Kübra Meşe ve Serra Ekin Sönmez de yardım hareketini sosyal medyada fark ederek, gönüllü çalışmalara katılan uzmanlardan ikisi. Psikolog Kübra Meşe, tüm çalışmaları ücretsiz olarak yürüttüklerini belirterek, "Ekonomik olarak zor durumda olan aileler psikolojik destek alma konusunda imkân bulamıyorlar.





Biz de bu konu da psikolog arkadaşım Serra Ekin Sönmez ile birlikte destek sağlıyoruz. Biz bu halkaya katılacak psikolog arkadaşları da aramızda görmek istiyoruz" dedi.