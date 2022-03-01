Haberler Yaşam Haberleri 32 haftalık Buğlem’in kalp deliği onarıldı
Giriş Tarihi: 2.3.2022

32 haftalık Buğlem’in kalp deliği onarıldı

TOLGA TEKİN TOLGA TEKİN
32 haftalık Buğlem’in kalp deliği onarıldı

Ambulans uçakla Elazığ’dan Konya Şehir Hastanesi’ndeki Çocuk Kalp Merkezi’ne getirilen Gündağ çiftinin bebeği başarılı bir ameliyat geçirdi. Buğlem ismi konulan bebeğin kalbindeki delik onarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rota: Konya Çocuk Kalp Merkezi. 6 günlük Gündağ bebek, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere, ambulans uçakla Elazığ'dan Konya'ya, Şehir Hastanesi'nde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye'sinde doğmak ne güzel!" ifadelerini kullandı. Kalp hastası olan Gündağ ailesinin küçük bebeği Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Henüz 32 haftalıkken doğan bebek doğuştan kalp hastası. Aort damarı dar olan bebeğin kalbinde delik bulunuyor.



1800 gram olan bebeğe Klinik Sorumlusu Operatör Doktor Murat Şimşek ve ekibi tarafından başarılı şekilde operasyon gerçekleştirildi. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi. Şimşek "32 haftalık bir bebeğimiz. 6 hafta erken dünyaya gelmiş. Bize geldiğinde genel durumu ortakötü düzeydeydi. Enfeksiyon ve böbrek değerleri biraz daha düzeldikten sonra ameliyatını yaptık. Ameliyatı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yoğun bakım takipleri devam ediyor" diye konuştu. Ailesi ise bebeğin adını cenneti müjdeleyen melek anlamına gelen Buğlem koydu.

MERKEZ 70 ÇOCUĞA UMUT OLDU
TÜRKIYE'DE sadece 13 yerde bulunan Çocuk Kalp Merkezlerinden bir tanesi de Konya Şehir Hastanesi'nde yer alıyor. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok yerinden getirilen 70 çocuğa umut olan merkez, tam kapasite ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan çağrı: Geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor, kupada yarı finalde! İşte turu getiren goller...
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
BM'den mültecilere yönelik çifte standarda sert tepki: Kimliklerini ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil
İsrail savaştan kaçan Ukraynalıları geri gönderdi
ARKADAŞINA GÖNDER
32 haftalık Buğlem’in kalp deliği onarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA