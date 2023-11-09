32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı

ÖRGÜT LİDERİ GÖZALTINDA
Operasyona; 42 özel harekat polisi, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile birlikte 680 ekip ve 2 bin 294 personel katılırken 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
MASAK Başkanlığı koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır ile taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda; 33 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde, 6 bin 659 adet uyuşturucu hap maddesi, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 euro ve 249 bin 701 Türk lirası para ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederken "Zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.