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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:54 Son Güncelleme: 20.10.2026 11:58

33 ilde dev 'bahis' operasyonu: 7,1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi! 101 gözaltı

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, banka hesaplarında yapılan incelemede 7,1 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi. İşte detaylar...

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DHA Yaşam
33 ilde dev ’bahis’ operasyonu: 7,1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi! 101 gözaltı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

101 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, banka hesaplarındaki incelemede 7,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 86'sı Eskişehir'de, diğer şüpheliler ise bulundukları illerde adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin Eskişehir Adliyesi'ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp ifade vereceği belirtildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR

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