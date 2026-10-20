33 ilde dev ’bahis’ operasyonu: 7,1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi! 101 gözaltı

101 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, banka hesaplarındaki incelemede 7,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.