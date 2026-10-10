33 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 51 şüpheli yakalandı

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar sonucunda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

2 BİN 822 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonlar sonucunda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

"MİLLİ MENFAATLERİMİZİ GÖZETEN BİR ANLAYIŞLA KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.