Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, Eskişehir, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik. Çalışmalar sonucunda 504 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 159'u tutuklandı, 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

UYUŞTURUCU MADDE SATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

504 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bin 620 narkotik ve asayiş ekibi, 8 bin 105 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 504 kilogram uyuşturucu madde ile 104 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çok sayıda kök kenevir ve skunk imha edildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.