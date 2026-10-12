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Giriş Tarihi: 12.10.2026 13:32 Son Güncelleme: 12.10.2026 13:42

34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

İngiltere'de yaklaşık 34 milyon TL değer biçilen dört yatak odalı müstakil bir ev, açık artırmada yalnızca 65 TL'den başlayan fiyatla satışa çıkarılıyor. Ancak evin yeni sahibini bekleyen ciddi bir sorun var.

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34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!
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İngiltere'nin East Sussex bölgesindeki sahil kasabası St Leonards-on-Sea'de bulunan ev, dikkat çeken satış fiyatıyla gündeme geldi. Yaklaşık 525 bin sterlin, yani 34 milyon TL değerindeki dört yatak odalı müstakil ev, 1 sterlinden başlayan fiyatla açık artırmaya çıkarılacak.

34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

Ancak evin bu kadar düşük bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulmasının arkasında önemli bir neden bulunuyor.

34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

Heyelan bahçenin bir bölümünü aşağıya sürükledi

Şubat 2024'te evin bahçesinde meydana gelen heyelan, arazinin bir bölümünün yaklaşık 15 metre aşağı kaymasına neden oldu. Olayın ardından bahçede güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilse de mülkün durumu normale dönmedi.

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34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

Ev hakkında hâlâ oturulmasını yasaklayan bir karar bulunuyor. Bu nedenle mülkü satın alacak kişinin, evin mevcut durumunu ve gelecekte kullanılabilmesi için gereken çalışmaları dikkate alması gerekiyor.

34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

34 milyon TL değerindeki ev neden bu kadar ucuz?

Normal şartlarda yüksek bir fiyatla satışa çıkabilecek dört yatak odalı müstakil evin 1 sterlinlik başlangıç fiyatı, yaşanan heyelanın ardından ortaya çıkan sorunlarla bağlantılı. Ancak bu rakam, evin kesin satış fiyatı değil, açık artırmadaki başlangıç fiyatı

34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

Mülkün tahmini değeri yaklaşık 525 bin sterlin olarak belirtilirken, oturma yasağının devam etmesi alıcılar açısından önemli bir belirsizlik oluşturuyor.

34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

Habere göre evin açık artırmasının 29 Ekim 2026'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: The Sun

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34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!
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