34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

Ancak evin bu kadar düşük bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulmasının arkasında önemli bir neden bulunuyor.
Ev hakkında hâlâ oturulmasını yasaklayan bir karar bulunuyor. Bu nedenle mülkü satın alacak kişinin, evin mevcut durumunu ve gelecekte kullanılabilmesi için gereken çalışmaları dikkate alması gerekiyor.
34 milyon TL değerindeki ev neden bu kadar ucuz?
Normal şartlarda yüksek bir fiyatla satışa çıkabilecek dört yatak odalı müstakil evin 1 sterlinlik başlangıç fiyatı, yaşanan heyelanın ardından ortaya çıkan sorunlarla bağlantılı. Ancak bu rakam, evin kesin satış fiyatı değil, açık artırmadaki başlangıç fiyatı
Mülkün tahmini değeri yaklaşık 525 bin sterlin olarak belirtilirken, oturma yasağının devam etmesi alıcılar açısından önemli bir belirsizlik oluşturuyor.