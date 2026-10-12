34 milyon TL’lik evini 65 TL’den satışa çıkarıyor… Ancak büyük bir sorun var!

34 milyon TL değerindeki ev neden bu kadar ucuz?

Normal şartlarda yüksek bir fiyatla satışa çıkabilecek dört yatak odalı müstakil evin 1 sterlinlik başlangıç fiyatı, yaşanan heyelanın ardından ortaya çıkan sorunlarla bağlantılı. Ancak bu rakam, evin kesin satış fiyatı değil, açık artırmadaki başlangıç fiyatı