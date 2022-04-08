35 milyonluk boşanma davasında ünlü armatöre ceza çıktı

Türkiye'nin en büyük 20 armatörü arasında gösterilen Albros Denizcilik'in ortaklarından Azeri Rauf Alakbarov'un Ukraynalı bir kadınla ilişkisinden 2 çocuk sahibi olduğunu öğrenen 40 yıllık eşi Aida Alakbarov, sadakatsizlik nedeniyle boşanma davası açmıştı. 35 milyon TL tazminat isteyen Aida Alakbarov, 2 çocuğu ve torunlarıyla yaşadığı Kemerburgaz'daki aile konutundan eşinin kardeşi tarafından tahliye edilmek istemişti.

Aida Alakbarov tahliye işlemleri sırasında eşinin kardeşi Rasim Alakbarov'un aile konutlarına izinsiz girerek, ''Öldüreceğim, ayaklarınızdan asacağım sizi'' şeklinde tehdit ve hakaretler ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Rasim Alakbarov'un, kendisini sakinleştirmeye çalışan yeğeni Rufan Alakbarov'un boğazını sıktığı ileri sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca ünlü armatör hakkında Konut Dokunulmazlığının İhlali, Hakaret, Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarından dava açtı.

''BENİ BABALARI GİBİ TANIRLAR''



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dört ayrı suçtan yargılanan Rasim Alakbarov savunmasında, ''Söylenenlerin hepsi yalandır. Beni kiracı aradı eve birilerinin girdiğini söyledi. Gittim taşınmadan önce tadilat yapıyorlardı biraz bağırıp çağırdım. Kimseye ne vurdum ne de hakaret ettim. Beni babaları gibi tanırlar bende çocuğum gibi bakarım nasıl tehdit ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum'' diyerek beraatını talep etti.

3 SUÇTAN CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Rasim Alakbarov'un konut ihlali suçunu sabitleyecek delil olmadığı gerekçesiyle beraatine, yeğeni Rufan Alakbarov'u yaraladığı gerekçesiyle 2 bin TL adli para cezası, hakaret suçundan bin 800 TL adli para cezası ve tehdit suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Rasim Alakbarov'un cezalarını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek, 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdi.