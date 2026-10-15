3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Eve döndükten sonra komşularına plastik poşetler dağıtarak boş şişe ve kutularını kendisi için biriktirmelerini istedi. Başlangıçta küçük bir çocuk etkinliği gibi görünen bu fikir, zamanla düzenli bir faaliyete dönüştü. Ryan ve babası, Kaliforniya'nın Orange County bölgesinde evleri dolaşarak geri dönüştürülebilir atıkları toplamaya başladı.

Kaynak: Green Matters'ın 19 Nisan 2022 tarihli röportajı