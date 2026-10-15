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Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:14

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

ABD'li Ryan Hickman, henüz 3,5 yaşındayken başladığı geri dönüşüm çalışmasını yıllar içinde büyük bir girişime dönüştürdü. Komşularından topladığı boş şişe ve kutularla yola çıkan Ryan, 12 yaşına geldiğinde yaklaşık 1,6 milyon atığı geri dönüşüme kazandırmıştı. Küçük yaşta kurduğu şirketle dikkat çeken genç girişimcinin hikâyesi, çevre bilinciyle ekonomik kazancın nasıl bir araya gelebileceğini gösterdi.

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3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu
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Ryan'ın hikayesi yalnızca topladığı atıkların sayısıyla sınırlı kalmadı. Geri dönüşümden elde ettiği geliri üniversite eğitimi için biriktiren genç girişimci, ilerleyen yıllarda çevre bilincini artırmaya yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarına da yöneldi.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Babasıyla gittiği geri dönüşüm merkezi hayatını değiştirdi

Ryan Hickman'ın geri dönüşüm serüveni, 2012 yılında babası Damion Hickman ile Kaliforniya'daki bir geri dönüşüm merkezine gitmesiyle başladı. O sırada henüz 3,5 yaşında olan Ryan, boş şişe ve kutuların geri dönüştürülerek paraya dönüştürülebildiğini görünce bu işi sürdürmek istedi.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Eve döndükten sonra komşularına plastik poşetler dağıtarak boş şişe ve kutularını kendisi için biriktirmelerini istedi. Başlangıçta küçük bir çocuk etkinliği gibi görünen bu fikir, zamanla düzenli bir faaliyete dönüştü. Ryan ve babası, Kaliforniya'nın Orange County bölgesinde evleri dolaşarak geri dönüştürülebilir atıkları toplamaya başladı.

Kaynak: Green Matters'ın 19 Nisan 2022 tarihli röportajı

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3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

12 yaşına geldiğinde 1,6 milyon şişe ve kutuyu geri dönüştürdü

Ryan'ın çalışmaları yıllar içinde büyürken topladığı atıkların miktarı da milyonlara ulaştı. Green Matters'ın Nisan 2022'de yayımladığı habere göre, o sırada 12,5 yaşında olan Ryan yaklaşık 1,6 milyon şişe ve kutuyu geri dönüşüme kazandırmıştı.

Scholastic'in Aralık 2022 tarihli haberinde ise Ryan'ın 13 yaşına geldiğinde geri dönüştürdüğü şişe ve kutu sayısının 1,7 milyonu aştığı belirtildi. Ryan, babasıyla birlikte hafta sonları toplama çalışmalarını sürdürüyordu.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Bu rakamlar, küçük yaşta başlayan girişimin zaman içinde ne kadar geniş bir çevreye ulaştığını ortaya koydu. Ancak toplanan şişe ve kutu sayısı, tek başına Ryan'ın kişisel servetini veya milyoner olduğunu göstermiyor.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Kendi geri dönüşüm şirketini kurdu

Ryan, geri dönüşüm faaliyetlerini Ryan's Recycling adıyla bir şirkete dönüştürdü. Evlerden, komşulardan ve yerel işletmelerden toplanan şişe ve kutular ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezlerine ulaştırıldı. Böylece çocuk yaşta başlayan uğraş, düzenli bir iş modeline dönüştü.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Genç girişimcinin çalışmaları 2016 yılında yerel basında yer bulduktan sonra geniş kitlelere ulaştı. Ryan, televizyon programlarına katıldı ve çevre bilinci konusunda farklı platformlarda tanıtıldı.

Los Angeles Times'ın Mart 2019 tarihli haberinde, Ryan dokuz yaşındayken yaklaşık yarım milyon şişe ve kutuyu geri dönüştürmüş, bunlardan yaklaşık 50 bin dolar gelir elde etmişti.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Kazancını üniversite eğitimi için biriktirdi

Ryan'ın geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği gelirin önemli hedeflerinden biri üniversite eğitimi oldu. Green Matters'ın 2022 tarihli röportajında genç girişimci, Ryan's Recycling'den kazandığı paranın üniversite fonuna aktarıldığını anlattı.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Ryan, geri dönüşümü başlangıçta para kazanmanın bir yolu olarak gördüğünü, 5-6 yaşlarına geldiğinde ise yaptığı işin çevreye sağladığı katkıyı daha iyi anlamaya başladığını belirtti. Böylece girişiminin temelindeki motivasyon, yalnızca gelir elde etmekten çevreyi koruma bilincine doğru da genişledi.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Çevre için sosyal sorumluluk projesi de başlattı

Ryan'ın çalışmaları yalnızca şişe ve kutu toplamaktan ibaret kalmadı. Genç girişimci, 2020 yılında geri dönüşüm ve iklim bilinci oluşturmayı amaçlayan Project3R adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu da hayata geçirdi.

Kuruluş kapsamında çevre eğitimi, sahil temizliği ve toplumda geri dönüşüm farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenlendi. Ryan ve ailesi, daha fazla kişinin geri dönüştürülebilir atıkları çöpe atmak yerine değerlendirmesini teşvik etti.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Orange County Business Journal'ın Nisan 2025 tarihli haberine göre Ryan, ilerleyen yıllarda geri dönüşüm faaliyetlerini iki ayrı işletmeye dönüştürdü. Ryan's Recycling'in yanı sıra Recycle From Home adlı, evlerden geri dönüştürülebilir atık toplayan bir girişimle de çalışmalarını genişletti.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Ryan Hickman'ın geri dönüşüm hikâyesi aradan geçen yıllarda da devam ediyor. 2026 yılında 16 yaşında olan genç girişimci, Ryan's Recycling ve Recycle From Home girişimleriyle geri dönüşüm faaliyetlerini sürdürürken Project3R aracılığıyla çevre temizliği ve eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor.

3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Ryan'ın resmî internet sitesinde yer alan güncel sayaçta, geri dönüştürülen şişe ve kutu sayısı 2,6 milyonun üzerinde gösteriliyor. Bu rakam, 2022'de yayımlanan 1,7 milyonluk verinin ardından çalışmaların ne kadar büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu
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