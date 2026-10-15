3,5 yaşında başladı, milyonlarca şişe topladı! Küçük yaşta iş insanı oldu

Babasıyla gittiği geri dönüşüm merkezi hayatını değiştirdi
Ryan Hickman'ın geri dönüşüm serüveni, 2012 yılında babası Damion Hickman ile Kaliforniya'daki bir geri dönüşüm merkezine gitmesiyle başladı. O sırada henüz 3,5 yaşında olan Ryan, boş şişe ve kutuların geri dönüştürülerek paraya dönüştürülebildiğini görünce bu işi sürdürmek istedi.
Eve döndükten sonra komşularına plastik poşetler dağıtarak boş şişe ve kutularını kendisi için biriktirmelerini istedi. Başlangıçta küçük bir çocuk etkinliği gibi görünen bu fikir, zamanla düzenli bir faaliyete dönüştü. Ryan ve babası, Kaliforniya'nın Orange County bölgesinde evleri dolaşarak geri dönüştürülebilir atıkları toplamaya başladı.
Kaynak: Green Matters'ın 19 Nisan 2022 tarihli röportajı
12 yaşına geldiğinde 1,6 milyon şişe ve kutuyu geri dönüştürdü
Ryan'ın çalışmaları yıllar içinde büyürken topladığı atıkların miktarı da milyonlara ulaştı. Green Matters'ın Nisan 2022'de yayımladığı habere göre, o sırada 12,5 yaşında olan Ryan yaklaşık 1,6 milyon şişe ve kutuyu geri dönüşüme kazandırmıştı.
Scholastic'in Aralık 2022 tarihli haberinde ise Ryan'ın 13 yaşına geldiğinde geri dönüştürdüğü şişe ve kutu sayısının 1,7 milyonu aştığı belirtildi. Ryan, babasıyla birlikte hafta sonları toplama çalışmalarını sürdürüyordu.
Bu rakamlar, küçük yaşta başlayan girişimin zaman içinde ne kadar geniş bir çevreye ulaştığını ortaya koydu. Ancak toplanan şişe ve kutu sayısı, tek başına Ryan'ın kişisel servetini veya milyoner olduğunu göstermiyor.
Kendi geri dönüşüm şirketini kurdu
Ryan, geri dönüşüm faaliyetlerini Ryan's Recycling adıyla bir şirkete dönüştürdü. Evlerden, komşulardan ve yerel işletmelerden toplanan şişe ve kutular ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezlerine ulaştırıldı. Böylece çocuk yaşta başlayan uğraş, düzenli bir iş modeline dönüştü.
Genç girişimcinin çalışmaları 2016 yılında yerel basında yer bulduktan sonra geniş kitlelere ulaştı. Ryan, televizyon programlarına katıldı ve çevre bilinci konusunda farklı platformlarda tanıtıldı.
Los Angeles Times'ın Mart 2019 tarihli haberinde, Ryan dokuz yaşındayken yaklaşık yarım milyon şişe ve kutuyu geri dönüştürmüş, bunlardan yaklaşık 50 bin dolar gelir elde etmişti.
Kazancını üniversite eğitimi için biriktirdi
Ryan'ın geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği gelirin önemli hedeflerinden biri üniversite eğitimi oldu. Green Matters'ın 2022 tarihli röportajında genç girişimci, Ryan's Recycling'den kazandığı paranın üniversite fonuna aktarıldığını anlattı.
Ryan, geri dönüşümü başlangıçta para kazanmanın bir yolu olarak gördüğünü, 5-6 yaşlarına geldiğinde ise yaptığı işin çevreye sağladığı katkıyı daha iyi anlamaya başladığını belirtti. Böylece girişiminin temelindeki motivasyon, yalnızca gelir elde etmekten çevreyi koruma bilincine doğru da genişledi.
Çevre için sosyal sorumluluk projesi de başlattı
Ryan'ın çalışmaları yalnızca şişe ve kutu toplamaktan ibaret kalmadı. Genç girişimci, 2020 yılında geri dönüşüm ve iklim bilinci oluşturmayı amaçlayan Project3R adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu da hayata geçirdi.
Kuruluş kapsamında çevre eğitimi, sahil temizliği ve toplumda geri dönüşüm farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenlendi. Ryan ve ailesi, daha fazla kişinin geri dönüştürülebilir atıkları çöpe atmak yerine değerlendirmesini teşvik etti.
Orange County Business Journal'ın Nisan 2025 tarihli haberine göre Ryan, ilerleyen yıllarda geri dönüşüm faaliyetlerini iki ayrı işletmeye dönüştürdü. Ryan's Recycling'in yanı sıra Recycle From Home adlı, evlerden geri dönüştürülebilir atık toplayan bir girişimle de çalışmalarını genişletti.
Ryan Hickman'ın geri dönüşüm hikâyesi aradan geçen yıllarda da devam ediyor. 2026 yılında 16 yaşında olan genç girişimci, Ryan's Recycling ve Recycle From Home girişimleriyle geri dönüşüm faaliyetlerini sürdürürken Project3R aracılığıyla çevre temizliği ve eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor.
Ryan'ın resmî internet sitesinde yer alan güncel sayaçta, geri dönüştürülen şişe ve kutu sayısı 2,6 milyonun üzerinde gösteriliyor. Bu rakam, 2022'de yayımlanan 1,7 milyonluk verinin ardından çalışmaların ne kadar büyüdüğünü ortaya koyuyor.