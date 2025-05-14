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Giriş Tarihi: 14.5.2025 22:32

35 yaşındaki hurdacının kahreden sonu: Atıl inşaatta artezyen kuyusuna düşerek can verdi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hurdacılık yapan 35 yaşındaki Murat Yılmaz demir toplamak için girdiği atıl inşaatta artezyen kuyusuna düştü. Talihsiz adam hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
35 yaşındaki hurdacının kahreden sonu: Atıl inşaatta artezyen kuyusuna düşerek can verdi!

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan atıl bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen Murat Yılmaz (35), inşaata girdikten kısa bir süre sonra su dolu artezyen kuyusuna düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken kurtarma ekipleri su dolu kuyuya düşen Yılmaz'ı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Murat Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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35 yaşındaki hurdacının kahreden sonu: Atıl inşaatta artezyen kuyusuna düşerek can verdi!
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