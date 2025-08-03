Haberler Yaşam Haberleri 36 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 102 göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 3.8.2025 12:48 Son Güncelleme: 3.8.2025 12:58

36 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 102 göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı

36 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. 102 göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
36 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 102 göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı

36 ilde düzensiz göçe karşı son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçısının ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 36 ilde düzensiz göçe karşı operasyonlar düzenlendi. Son 1 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22'si tutuklanırken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri ise başlatıldı.

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36 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 102 göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı
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