Haberler Yaşam Haberleri 36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 08:49 Son Güncelleme: 26.10.2022 08:50

36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

36 plakanın hangi şehre ait olduğu birçok vatandaş tarafından her gün araştırılıyor. Özellikle araç alış ve satış işlemlerinde, araç plakaları, satın alacaklar için merak konusu oluyor ve bu nedenle alım-satım işlemi yapacak olanlar ‘36 plaka nerenin kodu’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Türkiye plaka sırasına göre 36 plaka hangi şehrin? Bu başlık altında, 36 kodu hakkında detaylar yer almaktadır.

36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plakalar, şehirlere göre sıralanarak ayrıldığı için, birçok alanda merak konusu oluyorlar. 81 ilimizin plakaları arasında 36 kodu da yer alıyor. Bu plakanın hangi ilimize ait olduğunu öğrenmek isteyenler, '36 hangi şehrin plakası ve kodu' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 36 plaka hangi ilin kodu? Aşağıda, 36 kodu ile ilgili merak edilenler yer almaktadır…

36 NERENİN PLAKASI, HANGİ İLİN KODU?

36 plakası, Kars ilimize aittir. Bu şehre kayıtlı otomobiller ve tüm araçlar 36 kodu alarak plaka taşırlar.

HANGİ PLAKA KODU NERENİN? İL İL PLAKA KODLARI LİSTESİ

  • 01 nerenin plakası: Adana
  • 02 nerenin plakası: Adıyaman
  • 03 nerenin plakası: Afyonkarahisar
  • 04 nerenin plakası: Ağrı
  • 05 nerenin plakası: Amasya
  • 06 nerenin plakası: Ankara
  • 07 nerenin plakası: Antalya
  • 08 nerenin plakası: Artvin
  • 09 nerenin plakası: Aydın
  • 10 nerenin plakası: Balıkesir
  • 11 nerenin plakası: Bilecik
  • 12 nerenin plakası: Bingöl
  • 13 nerenin plakası: Bitlis
  • 14 nerenin plakası: Bolu
  • 15 nerenin plakası: Burdur
  • 16 nerenin plakası: Bursa
  • 17 nerenin plakası: Çanakkale
  • 18 nerenin plakası: Çankırı
  • 19 nerenin plakası: Çorum
  • 20 nerenin plakası: Denizli
  • 21 nerenin plakası: Diyarbakır
  • 22 nerenin plakası: Edirne
  • 23 nerenin plakası: Elazığ
  • 24 nerenin plakası: Erzincan
  • 25 nerenin plakası: Erzurum
  • 26 nerenin plakası: Eskişehir
  • 27 nerenin plakası: Gaziantep
  • 28 nerenin plakası: Giresun
  • 29 nerenin plakası: Gümüşhane
  • 30 nerenin plakası: Hakkari
  • 31 nerenin plakası: Hatay
  • 32 nerenin plakası: Isparta
  • 33 nerenin plakası: Mersin
  • 34 nerenin plakası: İstanbul
  • 35 nerenin plakası: İzmir
  • 36 nerenin plakası: Kars
  • 37 nerenin plakası: Kastamonu
  • 38 nerenin plakası: Kayseri
  • 39 nerenin plakası: Kırklareli
  • 40 nerenin plakası: Kırşehir
  • 41 nerenin plakası: Kocaeli
  • 42 nerenin plakası: Konya
  • 43 nerenin plakası: Kütahya
  • 44 nerenin plakası: Malatya
  • 45 nerenin plakası: Manisa
  • 46 nerenin plakası: Kahramanmaraş
  • 47 nerenin plakası: Mardin
  • 48 nerenin plakası: Muğla
  • 49 nerenin plakası: Muş
  • 50 nerenin plakası: Nevşehir
  • 51 nerenin plakası: Niğde
  • 52 nerenin plakası: Ordu
  • 53 nerenin plakası: Rize
  • 54 nerenin plakası: Sakarya
  • 55 nerenin plakası: Samsun
  • 56 nerenin plakası: Siirt
  • 57 nerenin plakası: Sinop
  • 58 nerenin plakası: Sivas
  • 59 nerenin plakası: Tekirdağ
  • 60 nerenin plakası: Tokat
  • 61 nerenin plakası: Trabzon
  • 62 nerenin plakası: Tunceli
  • 63 nerenin plakası: Şanlıurfa
  • 64 nerenin plakası: Uşak
  • 65 nerenin plakası: Van
  • 66 nerenin plakası: Yozgat
  • 67 nerenin plakası: Zonguldak
  • 68 nerenin plakası: Aksaray
  • 69 nerenin plakası: Bayburt
  • 70 nerenin plakası: Karaman
  • 71 nerenin plakası: Kırıkkale
  • 72 nerenin plakası: Batman
  • 73 nerenin plakası: Şırnak
  • 74 nerenin plakası: Bartın
  • 75 nerenin plakası: Ardahan
  • 76 nerenin plakası: Iğdır
  • 77 nerenin plakası: Yalova
  • 78 nerenin plakası: Karabük
  • 79 nerenin plakası: Kilis
  • 80 nerenin plakası: Osmaniye
  • 81 nerenin plakası: Düzce

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36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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