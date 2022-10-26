36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plakalar, şehirlere göre sıralanarak ayrıldığı için, birçok alanda merak konusu oluyorlar. 81 ilimizin plakaları arasında 36 kodu da yer alıyor. Bu plakanın hangi ilimize ait olduğunu öğrenmek isteyenler, '36 hangi şehrin plakası ve kodu' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 36 plaka hangi ilin kodu? Aşağıda, 36 kodu ile ilgili merak edilenler yer almaktadır…

36 NERENİN PLAKASI, HANGİ İLİN KODU?

36 plakası, Kars ilimize aittir. Bu şehre kayıtlı otomobiller ve tüm araçlar 36 kodu alarak plaka taşırlar.

HANGİ PLAKA KODU NERENİN? İL İL PLAKA KODLARI LİSTESİ