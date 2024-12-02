36 yıl sonra şehit sayılan Osman Savsar’ın mezarı yapıldı

Van Çaldıran ilçesinde 1988 yılında askerlik hizmetini yaparken vefat eden Jandarma Er Osman Savsar, Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın girişimleri sonucunda şehit olarak kayıtlara eklendi. 36 yıl sonra Şehit sayılan Er Osman Savsar'ın gömüldüğü Merkeze bağlı Susuz Kasabasındaki yeri şehitlik olarak hazırlandı. Bu konuda gerekli izinleri alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Merkeze bağlı Susuz Kasabası mezarlığına giderek Şehit Osman Savsar'ın şehitlik mezarının yapım çalışmalarına bizzat katıldı.

EMEĞİMİZ OLSUN İSTEDİK

Başkan Kumartaşlı; " Şehitlik haklarını almanın yanı sıra, asıl önemli olan konu şehidimizin mezarının yapılması, isminin gelecek nesillere aktarılmasıydı. Bu kapsamda ilgili kurumlara müracatlarımızı yapmıştık. Hafta sonunda Afyonkarahisar Valiliği Görevlileri ve yüklenici firma görevlileri ile aziz şehidimizin Afyonkarahisar Merkez Susuz Kasabası mezarında bulunan mezarının yapımına yardım ettik. Emeğimiz olsun istedik. Mekanı Cennet olsun" dedi.