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Giriş Tarihi: 2.11.2023 11:44 Son Güncelleme: 2.11.2023 11:46

36 yıllık miras anlaşmazlığı 10 saatte sona erdi

Konya’da yaşayan 4 aile arasında 36 yıldır süren miras anlaşmazlığı, arabuluculuk sayesinde 10 saat süren görüşmeler neticesinde anlaşmaya bağlandı. Bu anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Taraflar yıllar sürecek dava yükünden kurtuluyor, daha hızlı sonuca ulaşıyor” dedi.

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36 yıllık miras anlaşmazlığı 10 saatte sona erdi

Konya'nın merkez Meram ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Uslu, Çapar, Avkıran, Uğurlu aileleri arasında 36 yıldır miras anlaşmazlığı yaşanıyordu. 1 Eylül'de yürürlüğe giren ortaklığın giderilmesi davası açmadan önce zorunlu arabuluculuk şartı getirilmesi üzerine Arabulucu Enes Ersöz ve Elife Kazancı, 33 mirasçılı ortaklığın giderilmesi dosyası ile ilgili paydaşlarla özel görüşmeler yaptı. 4 oturumda ve toplamda 10 saat boyunca yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağladı. Yıllardır anlaşmazlık yaşadıklarını belirten taraflar, arabuluculuk sisteminin önemine dikkat çekerek, emeğe geçenlere teşekkür ettiler.

BAKAN TUNÇ: 'DAHA HIZLI SONUCA ULAŞILIYOR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taraflar arasında arabuluculuk sayesinde yapılan bu anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Tunç, "1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren Ortaklığın giderilmesinden doğan uyuşmazlıklar da Arabuluculuk yoluyla dostane ve barışçıl şekilde çözüme kavuşuyor. Taraflar yıllar sürecek dava yükünden kurtuluyor, daha hızlı sonuca ulaşıyor. İşte bunlara bir örnek daha; Konya Arabuluculuk Merkezinde 36 yıldan buyana anlaşamayan 33 mirasçılı ortaklığın giderilmesi dosyası paydaşlarla özel görüşmeler yapılarak 4 oturumda toplam 10 saatte anlaşmayla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

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36 yıllık miras anlaşmazlığı 10 saatte sona erdi
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