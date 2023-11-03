36 yıllık miras davası 10 saatte çözüldü

Konya'nın merkez Meram ilçesi Karaağaç Köyü'nde yaşayan Uslu, Çapar, Avkıran ve Uğurlu aileleri arasında 36 yıldır miras anlaşmazlığı yaşanıyordu. 1 Eylül'de yürürlüğe giren ortaklığın giderilmesi davası açmadan önce zorunlu arabuluculuk şartı getirilmesi üzerine, arabulucu Enes Ersöz ve Elife Kazancı, 33 mirasçılı ortaklığın giderilmesi dosyasının paydaşlarıyla özel görüşmeler yaptı.4 oturumda ve toplamda 10 saat boyunca yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağladı. Yıllardır yaşadıkları anlaşmazlığın arabuluculuk sistemiyle çözülmesine sevinen taraflar, emeği geçenlere teşekkür etti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da arabuluculuk sayesinde çözülen miras sorununu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Tunç, "1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren ortaklığın giderilmesinden doğan uyuşmazlıklar, arabuluculuk yoluyla dostane ve barışçıl şekilde çözüme kavuşuyor. Taraflar yıllar sürecek dava yükünden kurtuluyor, daha hızlı sonuca ulaşıyor. İşte bunlara bir örnek daha: Konya Arabuluculuk Merkezi'nde 36 yıldan bu yana anlaşamayan 33 mirasçılı ortaklığın giderilmesi dosyası paydaşlarla özel görüşmeler yapılarak 4 oturumda toplam 10 saatte anlaşmayla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.