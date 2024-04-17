3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ: Birinci derece memura ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa’da var mı?

BİRİNCİ DERECE MEMURA EK GÖSTERGE ÇIKTI MI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 3600 ek gösterge düzenlemesi sorularına "en kısa sürede hayata geçireceğiz. İfadelerini kullanmış ve şunları eklemişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.