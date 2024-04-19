3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 Ek gösterge kamu çalışanlarının gündemde! Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmasın ardından gözler Meclis'e çevrildi. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne?
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA YER ALACAK MI?
Torba yasa kapsamında 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.
Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.
BİRİNCİ DERECE MEMURA EK GÖSTERGE ÇIKTI MI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 3600 ek gösterge düzenlemesi sorularına "en kısa sürede hayata geçireceğiz. İfadelerini kullanmış ve şunları eklemişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi;
"Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."