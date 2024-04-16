3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 2024 || 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Bakan Işıkhan'ın 'Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek göstergeyi en yakın zamanda hayata geçireceğiz' şeklindeki açıklaması ardından heyecanlı bekleyişin başladığı düzenlemede son durum merak konusu. 3600 ek gösterge son dakika haberleri arasında yerini almayı bekliyor. Düzenlemeden hangi memurların yararlanacağı da araştırılanlar arasında. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar...
KABİNE TOPLANIYOR!
Terörle mücadele, İsrail'in katliamı, Irak ziyareti yanı sıra Kabine masasında ekonomik gelişmelere de yer verileceği biliniyor. Bu noktada 3600 ek gösterge torba yasa, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilik gibi konuları bekleyenler kararlara odaklandı.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
"Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan "Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz." şeklinde düzenleme tarihine dikkat çekmişti.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
Ancak düzenlemenin torba yasa içerisinde yer alıp almayacağı henüz kesinleşmedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.
Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.