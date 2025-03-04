365 kilo uyuşturucu ele geçirildi… İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız inceledi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih İlçeleri ile Yalova'da 13 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

365 kilogram Kokain maddesi ele geçirildi. El konulan uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergiye gelerek ele geçirilen suç unsurlarını inceledi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu, operasyonla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a bilgiler verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklamasında, "Zehir tacirlerine ve diğer suç unsurlarına yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.