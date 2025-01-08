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Giriş Tarihi: 8.1.2025 08:49 Son Güncelleme: 8.1.2025 09:00

38 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı, 36 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 38 ili kapsayan FETÖ operasyonlarında, 63 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 36’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, “Terör örgütüne üye olmak,” “Finans sağlamak” ve “Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak” suçlarından arandıkları belirtildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
38 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı, 36 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 38 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEYE DEVAM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz."

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38 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı, 36 kişi tutuklandı
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