38 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı, 36 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 38 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEYE DEVAM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz."