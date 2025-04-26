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Giriş Tarihi: 26.4.2025 22:23

38 yaşındaki adam ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapıldı: Feci şekilde can verdi!

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 38 yaşındaki Yunus Akıncı, evinin önündeki ağacı budamaya çalıştığı sırada kestiği dallardan biri yüksek gerilim hattına temas etti. Akıncı elektrik akımına kapılıp ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
38 yaşındaki adam ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapıldı: Feci şekilde can verdi!

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yunus Akıncı, evinin önündeki ağacı budamaya çalıştığı sırada, kestiği dallardan biri yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Akıncı, ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı,, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akıncı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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38 yaşındaki adam ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapıldı: Feci şekilde can verdi!
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