386 sanayi tesisi 7/24 takipte

Yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda kararlı politikalarına devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde yüksek üretim kapasitesine sahip 386 sanayi tesisinin faaliyetlerini anlık takip ediyor. 2017 yılında Hava Emisyon Yönetim Portalı'nı (HEY) hayata geçiren bakanlık, bu sistem üzerinden 764 fabrika bacasının verilerini online olarak 7/24 inceliyor. Mevzuata aykırı olarak hava kirliliğine sebebiyet veren işletmeler ya sektörden men ediliyor ya da ağır cezalara çarptırılıyor. Hava kalitesi yönetiminde ortak veri tabanı olarak hizmet veren portal sayesinde, ilgili noktalardaki emisyon miktarları hızla belirleniyor. 81 ile yayılan 360'ı aşkın Hava Kalitesi İzleme İstasyonu aracılığıyla anlık veriler Sürekli İzleme Merkezi'nde toplanıyor.Belli bir ısıl gücün üzerinde faaliyet yürüttüğü için yasal olarak "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri" (SEÖS) bulundurmak zorunda olan 764 bacaya yönelik incelemeler de bu sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. SEÖS sayesinde baca gazı ölçüm sonuçları anlık ve online olarak sistemde görülüyor. Mevzuata göre SEÖS bulundurma zorunluluğu olmayan bacalar ise bakanlık tarafından sık sık fiziki ve anlık denetimlerden geçiyor. SEÖS bulunduran ve bulundurma zorunluluğu olmayan bacalara yönelik geçen sene yapılan denetimlerin sayısı 10 bini aşmış, hava kirliğine sebep olan 1800'ü aşkın tesise 55 milyon liraya yakın para cezası kesilmişti. Bu konuda mevzuat kriterlerine uymayan 70'i aşkın işletme ise geçen sene sektörden men edildi.Hava kirliliğinin yanı sıra deniz kirliliği ile de aralıksız mücadele eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 16 yıldır İzmit Körfezi üzerinde "uçaklı denetim" yapıyor. Marmara Denizi genelinde ise hem deniz uçakları hem de İHA'larla kontroller kesintisiz sürüyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 8 bin 755 deniz aracına inceleme yapılırken, kirliliğe sebebiyet verenlere anında müdahale ediliyor.