3’üncü kez alkollü yakalandı: Saklandı, küfretti, cezayı yedi!

Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis aracına götürülürken bu sırada gazetecilere küfretti. Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 37 bin 354, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 56 bin 31 lira para cezası kesildi. Şahsın aracı olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edilirken, sürücünün daha önce 2 yıl el konulan ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.