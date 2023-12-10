4 ay önce paylaşım yapmıştı... "Bir gün motor yüzünden öleceğim..."

Karabük Safranbolu Karayolu Kıirkille Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gece saatlerinde 100 yıl mahallesinde bulunan bir yemek firmasından aldığı yemek siparişini Safranbolu TOKİ konutlarına götürdüğü sırada, karşı yönden gelen Serhat F.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu 112 unsurları tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurye Tevfik Arayıcı yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Serhat F.Y. trafik ekipleri tarafından Safranbolu Barış mahallesinde yakalanırken, 2.06 promil alkollü olduğu belirlendi.

Taksirle kazaya sebep vermekten gözaltına alınırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı. Kurye olarak çalışan 25 Yaşındaki Tevfik Arayıcı yaklaşık 4 ay önce kendi sosyal medya hesabından "Bir gün motorda öleceğim, sakat kalmak yerine tek temennim" paylaşımı yapmıştı.