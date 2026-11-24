Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Ağustos günü 4 çocuk annesi Bedriye Naz (27), bir apartmanın 5. katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından evden ayrılarak olay yerinden uzaklaşan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Yargılama süreci devam ederken, davada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
KOMŞUSUNA "BEDRİYE'Yİ CAMDAN ATTIM" DEMİŞ
Mütalaada, olay günü hayatını kaybeden Bedriye Naz ile eşi Levent Naz arasında kıskançlık meselesi nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi. Aynı apartmanda yaşayan komşuları H.A.'nın ifadesinde, sanığın kendisine eşini camdan aşağı attığını söylediğini beyan ettiği aktarıldı. Ayrıca Bedriye Naz'ın üyelerinin, Levent Naz'ın olayın hemen ardından kendilerini arayarak, Bedriye'yi öldürdüğünü söylediğini anlattıkları kaydedildi.
OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ
Ayrıca, sanık Levent Naz'ın savunmasında suçlamaları kabul etmediği, eşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle yaşamına son verdiğini ileri sürdüğü belirtildi. Ancak dosyada bulunan kamera görüntüleri ve tanık beyanlarının bu savunmayı desteklemediği değerlendirildi. Uzun süredir evli olan ve 4 çocukları bulunan çiftin olayında, sanığın eşinin 5'inci kattan düştüğünü gördükten sonra yardım etmek, ihbarda bulunmak veya çevreden yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığına dikkat çekildi. Tanık beyanlarına göre olay sırasında üst kısmı çıplak, alt kısmında şort bulunan sanığın, olayın ardından farklı kıyafetler giyerek soğukkanlı şekilde hareket ettiği ve durdurduğu bir araçla olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
"KARIMI BEN ATTIM, ÇABUK GEL" DİYE BAĞIRDI
Savcılık mütalaasında, Levent Naz'ı olay yerinden uzaklaştıran aracın sahibinin ifadesine de yer verildi. Levent Naz'ı tanımadığını belirten şahıs, Naz'ın kendisini tesadüfen durdurduğunu ve kardeşi Y.N.'yi arayarak: "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel" diye bağırdığını söylediğini beyan ettiği aktarıldı.
SAVCILIKTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Savcılık, dosyadaki tanık ifadeleri, kamera görüntüleri ve diğer delilleri birlikte değerlendirerek Levent Naz'ın, eşi Bedriye Naz'ın hayatına yüksekten atmak suretiyle son verdiği kanaatine varıldı. Bu kapsamda Levent Naz'ın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Bedriye Naz'ın cep telefonunda yapılan incelemede ortaya çıkan mesajlar ve görsellerin sanık tarafından görüldükten sonra öldürme eyleminin gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verilirken, sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması istendi.
"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİ KABUL ETMİYORUZ"
Esasa ilişkin mütalaa ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Gurbet Bilbay, haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini belirterek, "Bedriye Naz'ın ölümüne ilişkin yürütülen yargılamada Cumhuriyet savcısı, sanığın intihar yönündeki savunmasına itibar etmeyerek, eşini yüksekten atmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varmış ve cezalandırılmasını talep etmiştir. Ancak savcılığın TCK 29 kapsamında haksız tahrik indirimi uygulanması yönündeki talebini kabul etmiyoruz. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın suç işleme kastının ve yoğunluğunun oldukça yüksek olduğunu, savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik samimiyetsiz söylemlerinin itibara değer olmadığını açıkça belirtmiştir. Buna rağmen maktulün telefonunda bulunan mesajlar ve görseller gerekçe gösterilerek haksız tahrik indirimi uygulanması talep edilmiştir.
Bir kadının telefonunda bulunan mesajlar ve görseller, tek başına haksız tahrik indiriminin uygulanması için yeterli değildir. Haksız tahrikin yasal koşullarının somut olayda oluştuğunun ortaya konulması gerekir. Cinnet iddiası da tek başına cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Aldatma iddiası ise hiçbir kadının öldürülmesinin gerekçesi olamaz. Bizler mütalaanın haksız tahrik indirimine ilişkin kısmına karşı hukuki itirazlarımızı sunarak sanığın herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edeceğiz. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Bedriye Naz için adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.