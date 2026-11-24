OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, sanık Levent Naz'ın savunmasında suçlamaları kabul etmediği, eşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle yaşamına son verdiğini ileri sürdüğü belirtildi. Ancak dosyada bulunan kamera görüntüleri ve tanık beyanlarının bu savunmayı desteklemediği değerlendirildi. Uzun süredir evli olan ve 4 çocukları bulunan çiftin olayında, sanığın eşinin 5'inci kattan düştüğünü gördükten sonra yardım etmek, ihbarda bulunmak veya çevreden yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığına dikkat çekildi. Tanık beyanlarına göre olay sırasında üst kısmı çıplak, alt kısmında şort bulunan sanığın, olayın ardından farklı kıyafetler giyerek soğukkanlı şekilde hareket ettiği ve durdurduğu bir araçla olay yerinden kaçtığı ifade edildi.