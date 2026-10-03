4 EKİM KAPALI YOLLAR LİSTESİ | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

"İstanbul'u Koşuyorum - Avrupa Etabı" kapsamında düzenlenecek program nedeniyle 4 Ekim Pazar günü kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada kapatılacak yollar ve sürücülerin yönlendirileceği alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü açıklamasına göre trafik düzenlemesi, 4 Ekim Pazar günü "İstanbul'u Koşuyorum - Avrupa Etabı" programı kapsamında uygulanacak. İşte kapatılacak yollar;
- Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasında kalan bölümü,
- Langa Bostanları Sokak,
- Namık Kemal Caddesi,
- Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarının Aksaray ayrımları,
- Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış.
Trafiğe kapatılacak yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre ulaşım şu yollar üzerinden sağlanabilecek:
- Avrasya Tüneli transit yolu
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Reşadiye Caddesi
- Ankara Caddesi
- Kadırga Limanı Caddesi