4 EKİM KAPALI YOLLAR LİSTESİ | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Trafiğe kapatılacak yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre ulaşım şu yollar üzerinden sağlanabilecek:

- Avrasya Tüneli transit yolu

- Vatan Caddesi

- Millet Caddesi

- Onuncu Yıl Caddesi

- Reşadiye Caddesi

- Ankara Caddesi

- Kadırga Limanı Caddesi