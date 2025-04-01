Haberler Yaşam Haberleri 4 gündür kayıptı parkta cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 1.4.2025 09:13 Son Güncelleme: 1.4.2025 09:40

4 gündür kayıptı parkta cesedi bulundu

Bursa'da arife gününden bir gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 33 yaşındaki Hüseyin Keskin, bir parkta ölü bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
4 gündür kayıptı parkta cesedi bulundu

İnegöl ilçesine bağlı merkez Yenice Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Hüseyin Keskin, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp ilanı verdiği ve her yerde aranan genç adamdan acı haber geldi. Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin 4 gün önce kaybolan ve aile tarafından her yerde aranan Hüseyin Keskin olduğunu tespit etti. Keskin'in cenazesi, Savcının incelemelerinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
4 gündür kayıptı parkta cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz