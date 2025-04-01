4 gündür kayıptı parkta cesedi bulundu

İnegöl ilçesine bağlı merkez Yenice Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Hüseyin Keskin, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp ilanı verdiği ve her yerde aranan genç adamdan acı haber geldi. Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin 4 gün önce kaybolan ve aile tarafından her yerde aranan Hüseyin Keskin olduğunu tespit etti. Keskin'in cenazesi, Savcının incelemelerinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.