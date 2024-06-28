4 ilde DEAŞ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonalarda; çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.