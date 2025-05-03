4 ilde dolandırıcılara operasyon: Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale'de 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda, kripto borsalarının sahte sitesini yapan şüphelilerin hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadiyle mağdurların hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri tespit edilmiş, 20 zanlı gözaltına alınmıştı.