4 kadın hırsız 3 evden 950 bin liralık altın çaldı

Osmaniye'den Adana'ya gelen Bahar F. (22), kuzeni Sevil F. (20), Sevda D. (28) ile Tuğçe Ç. (23) yüzlerini şapka ve güneş gözlüğüyle gizleyerek girdikleri apartman dairelerinden 950 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Şüpheli kadınlar önce güvenlik kamerasına daha sonra polise yakalandı. Emniyete getirilen zanlılar, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul edip, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kadın şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

450 BİN LİRALIK ALTIN

Olay, 16 Ekim'de Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve güneş gözlüğü ile gizleyen Bahar F., kuzeni Sevil F., Sevda D. ile Tuğçe Ç., güvenlik görevlisinin yanından siteye girdi. Şüpheliler, apartmana girip, o sırada işte olan Sanem Ö.'nün dairesinin olduğu 12'nci kata çıktı. Çelik kapısını zorlayarak daireye giren şüpheliler, yaklaşık 450 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler, çantalarına doldurdukları altınlarla siteden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Şüphelilerden Sevda D. ile Tuğçe Ç., 17 Ekim'de ise Duygu Ç.'nin Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesine girip, 400 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalıp, kaçtı. Şüphelilerin her iki olayda da apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Evlerine döndüklerinde hırsızlığı fark eden Sanem Ö. ve Duygu Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OSMANİYE'DEN GELDİLER

Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin, hırsızlık yapmak için Osmaniye'den geldiği ve Sarıçam ilçesinde saklandıkları belirlendi. Şüphelilerin 18 Ekim'de de Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evden 100 bin liralık altın çaldığı saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, 4 şüpheliyi saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul edip, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kadın şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.