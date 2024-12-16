4. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Kadir Yılmaz ve diş hekimi asistanı Yeşim Yılmaz çifti, boşanma davası açtı. Aynı evde bulunan çift arasında bu nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine bağırdığı öğrenilen Kadir Yılmaz, balkona çıktı. Bir süre sonra Yılmaz, 4. kattan aşağıya düştü.