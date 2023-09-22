4 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Hızla çarpıyor!

Korkunç kaza saat 04.15 sıralarında İstanbul Bahçelievler'deki Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce refüje çıktı ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken kazayı gören vatandaşlar hemen polis ekiplerini aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Vatandaşların da yardıma koştuğu kazada 4 kişi otomobilde sıkıştı.
4'Ü DE KURTULAMADI...
Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi olay yerinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
2 SİLAH BULUNDU!
Toplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu anlaşıldı. Kazayı gördüğünü söyleyen taksi şoförü Cihan Altun, "Araba çok hızlı bir şekilde Zeytinburnu tarafından geliyordu. Direksiyon hâkimiyetini kaybederek duvara vurdu. Biz de vatandaş olarak gelip hemen baktık bir şey yapabiliyor muyuz diye. Bir şey yapamadık. Dört kişi vardı arabada. Araba şu köşeye vurup ters döndü. Birini ambulansla hastaneye kaldırdılar, üçü de zaten gördüğünüz gibi burada" açıklamasını yaptı.
İŞTE KAZA ANI...
Kaza sonrası otomobil adeta paramparça olurken polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Bahçelievler'de feci kaza! Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü | Video