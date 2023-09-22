4 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Hızla çarpıyor!





2 SİLAH BULUNDU!



Toplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu anlaşıldı. Kazayı gördüğünü söyleyen taksi şoförü Cihan Altun, "Araba çok hızlı bir şekilde Zeytinburnu tarafından geliyordu. Direksiyon hâkimiyetini kaybederek duvara vurdu. Biz de vatandaş olarak gelip hemen baktık bir şey yapabiliyor muyuz diye. Bir şey yapamadık. Dört kişi vardı arabada. Araba şu köşeye vurup ters döndü. Birini ambulansla hastaneye kaldırdılar, üçü de zaten gördüğünüz gibi burada" açıklamasını yaptı.