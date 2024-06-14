4 kişi tek kişiye saldırmışlardı… Şehir magandaları yakalandı…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Kavga" olayı, 13 Haziran Perşembe günü Büyükçekmece İlçesi Ekin Oba Mahallesi E-5 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre; trafikte seyir halinde olan E.A. isimli kişi, yol verme sebebiyle başka bir araçta bulunan dört kişiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte dört kişi, tek kişiye saldırdı. Dört şehir magandası, E.A.'yı feci şekilde darp etti ve 34 KHU 548 plakalı yeşil renkli araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Magandalar iddialara göre araca binerken küfür de etti. Yüzü parçalanan ve kanlar içerisinde yerde kalan E.A., sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kimlikleri tespit edilen T.M.Ç., E.K., B.Y. ve Z.Z. isimli dört şehir magandası, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.