4 kişi yaşamını yitirmişti! Kahvehanedeki çatışma davasında tutukluluk halleri devam edecek

Üsküdar'da 23 Mayıs 2024 günü çocuklar arasında yaşanan kavga sonrası aile büyüklerinin de katılımıyla kahvehanede buluşan iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patlamış, Tamer Kazan, Ertan Kazan, Veli Hakan Karakol ve Okan Güner çatışmada hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanık hakkında 4 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 4'er kez müebbet hapis talep edilirken bu sanıkların ayrıca "silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından da cezalandırılması istenmişti. Diğer 14 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye yardım etme" gibi suçlardan 10'ar yıl ile 65 yıl 6'şar ay arasında hapis cezaları talep edilmişti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Karataş, Zeynel Karataş ve Mehmet Karataş katılırken başka suçtan tutuklu sanık Sidar Yiğit Kazan ile müşteki sanık Muhammed Kızılkayalı'nın da bulunduğu cezaevinden getirildi. Ayrıca birtakım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. İzleyicilerin ve gazetecilerin alınmadığı duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.