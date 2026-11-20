Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005'te 4 kişi öldürüldü. Olayın şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti ve operasyon için düğmeye basıldı.

Ekipler, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı. Üzerinde kardeşinin kimliği çıkan şüpheli, gözaltına alındı. Yüz tanıma sistemiyle şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi ve cezaevine konuldu.