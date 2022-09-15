4 milyonluk kazık! Rus iş adamından ortağına tuzak





Şubat ayında yapılan hesaplar 4 milyon liralık borcu olan Mra Turizm icra takibine itiraz ederek tarafların kendi aralarında anlaştığını ileri sürdü. Yine iddiaya göre Mra turizm tarafından 3 milyon 258 bin liralık ödeme yapıldığına dair belge icra dosyasına sunuldu.