4 otomobil ve bir karavan yangınında kundaklama şüphesi!

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta park halindeki cipte çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınında park halinde bulunan 4 otomobil ile 1 karavana sıçradı.

Alevleri fark ederek panikleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangın sonrası 6 araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarında, İddiaya göre olayın galeri sahibi ve failler arasında kaynaklanan bir husumet sonucu kundaklama suretiyle gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi. Olayla ilgili kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.