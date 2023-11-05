4 yaşındaki kızını rehin aldı

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda önceki akşam hareketli saatler yaşandı. Stade kentinde yaşayan eşi ile dört yaşındaki kızının velayeti konusunda kavga eden Elazığlı Salman E. (35), kızını kaçırıp, plakasını söktüğü otomobille Hamburg Havalimanı'nda bariyerleri aşıp aprona girdi. Salman E., havaya iki el ateş açtıktan sonra otomobilden aprona iki molotofkokteyli attı. Türk Hava Yolları (THY) uçağının altına kadar gidip park eden Salman E., kızıyla Türkiye'ye uçabilmek için tercüman aracılığıyla saatler süren pazarlık yaptı. Kızını rehin alan adamın 19 saat sonra ikna edilerek teslim olduğu, haberi alan annenin sinir krizi geçirdiği, çocuğun ise korumaya alındığı öğrenildi.