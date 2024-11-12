4 yıldır kaçıyordu: Almanya’nın kumarhaneler kralına şok operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu

Almanya'nın kumarhaneler kralı olarak bilinen Sami S.'nin 50 milyon euroluk kumar vurgunu, 2018 yılında vergi müfettişlerinin oyun salonlarının vergi beyannamelerini incelemesiyle ortaya çıktı.

MÜŞTERİ GİBİ İNCELEDİLER

İddiaya göre Sami S.(43), kardeşi Alican S. (39) ve ortağı Aslan H. 'nin (50) Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde işlettiği oyun salonlarındaki vergi bildirimlerindeki düzensizlikleri fark eden müfettişler, Hagen, Datteln, Duisburg, Dortmund, Hattingen, Hilden, Holzwickede, Langenfeld, Meinerzhagen ve Menden bölgelerindeki 16 oyun salonunu takibe aldı. Müfettişler, kimi zaman oyun salonlarına müşteri kılığında girdi, kimi zaman ise oyuncularla işbirliği yaptı. Yapılan kapsamlı araştırmada makinalarda oyun oynayanların sayıları, ne kadar para yatırdıkları, ne kadar kazanıp ne kadar kaybettikleri tek tek not alındı. Elde edilen bilgileri vergi verileriyle karşılaştıran müfettişler, Sami S. ve ortaklarının gerçek satışların yalnızca bir kısmının vergi dairesine bildirildiğini, kimi zaman ise hiç bildirmediğini tespit etti.