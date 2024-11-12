4 yıldır kaçıyordu: Almanya’nın kumarhaneler kralına şok operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu

Almanya'nın kumarhaneler kralı olarak bilinen Sami S.'nin 50 milyon euroluk kumar vurgunu, 2018 yılında vergi müfettişlerinin oyun salonlarının vergi beyannamelerini incelemesiyle ortaya çıktı.
MÜŞTERİ GİBİ İNCELEDİLER
İddiaya göre Sami S.(43), kardeşi Alican S. (39) ve ortağı Aslan H. 'nin (50) Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde işlettiği oyun salonlarındaki vergi bildirimlerindeki düzensizlikleri fark eden müfettişler, Hagen, Datteln, Duisburg, Dortmund, Hattingen, Hilden, Holzwickede, Langenfeld, Meinerzhagen ve Menden bölgelerindeki 16 oyun salonunu takibe aldı. Müfettişler, kimi zaman oyun salonlarına müşteri kılığında girdi, kimi zaman ise oyuncularla işbirliği yaptı. Yapılan kapsamlı araştırmada makinalarda oyun oynayanların sayıları, ne kadar para yatırdıkları, ne kadar kazanıp ne kadar kaybettikleri tek tek not alındı. Elde edilen bilgileri vergi verileriyle karşılaştıran müfettişler, Sami S. ve ortaklarının gerçek satışların yalnızca bir kısmının vergi dairesine bildirildiğini, kimi zaman ise hiç bildirmediğini tespit etti.
EVLERE BASKIN
Yapılan incelemeler sonucunda 2018 yılının Eylül ayında 100 polis ve 70 vergi müfettişi, Kuzey Ren-Vestfalya'da Sami S. ve ailesine ait 40 ev ve işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda Sami S.'nin annesinin evinde kutulara gizlenmiş 4.5 milyon euro ele geçirildi. Oyun salonlarında yapılan incelemede ise makinalara satışları ve karları büyük ölçüde aşağıya doğru yönlendiren bir yazılım yükledikleri ortaya çıktı.
MİLYONLUK ARAÇLARA EL KONULDU
Yapılan operasyonda Sami S.'ye ait olan milyonlarca euro değerindeki otomobillere el kondu. Kara paranın aklanması için ailedeki herkese her ay düzenli olarak 100 bin euro yatırıldığı ve her aile üyesine spor otomobil alındığı belirlendi. Yapılan incelemede Sami S.'nin yatırımlarının büyük bir kısmını Türkiye'ye yönlendirdiği ortaya çıkarken, 2008 -2018 yılları arasında tespit edilebilen kaçakçılığın 50 milyon euroya yakın olduğu tespit edildi.
208 GÜN HAPİSTE KALDI
Hakkındaki suçlamaları ret eden Sami S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 208 günün sonunda " kaçma riskinin bulunmadığı " gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı. Hakkında yurtdışı yasağı bulunan Sami S., çıkar çıkmaz Türkiye'ye kaçtı. Sami S. hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.
DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA TESLİM OLDU
4 yıllık kaçışın ardından Sami S. geçtiğimiz Cuma günü İstanbul uçağıyla Almanya'ya geri döndü. Düsseldorf Havalimanı'na inen Sami S. federal polise teslim oldu. Sami S.'nin avukatı Andreas Trode, "Planlı bir ayrılıştı; yetkililer için sürpriz olmadı, kendisi teslim oldu. Şimdi yeni bir hayata başlamak ve cezasını çekmek istiyor." dedi.