40 bin sanatçı 600 mekân 6 bin etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2024 yılı takvimini açıkladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Ersoy, Kültür Yolu Festivali ile kültür ve sanat temelinde bireysel ve toplumsal fayda sunan bir etkinlik silsilesini, uluslararası bir markayı Türkiye'ye kazandırdıklarının altını çizdi. Mekân sayısını 600'ün üzerine, etkinlik sayısını ise 6 bine çıkarmayı planladıklarını ifade eden Ersoy, "2021'de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başladığımız festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dâhil etmeyi sürdürdük. 2023'e geldiğimizde festivale katılan sanatçı sayımız 34 bine ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 40 bin sanatçı" diye konuştu. Pablo Picasso'nun ölümünün 50. yılı dolayısıyla, ünlü ressamın 80'den fazla orijinal eserinin yer aldığı serginin 3 ay boyunca farklı şehirlerde sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyleyen Ersoy, bu kapsamda Sebastiao Salgado, Güvenç Özel, Refik Anadol ve Frida Kahlo gibi sanatçıların eserlerine de yer verileceğini ifade etti.Ersoy, yapay zekâ algoritması kullanarak üretilen "Atatürk Kültür Yolunda" dijital yerleştirmesiyle, "Atatürk bugün hayatta olsaydı, festivalin hangi duraklarından kareler verirdi?" sorusuna yanıt veren dijital bir sergi açılacağını da aktardı. Bakan Ersoy şu bilgileri verdi: Uluslararası iş birliklerimiz ve görüşmeler neticesinde Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkeleriyle hem görsel sanatlar hem de sahne sanatları alanlarında iş birlikleri gerçekleştirmekteyiz. Deutsches Senfoni-Orkestra Berlin, Estonya Orkestrası ve Korosu, Çin Sahne Performansları ve daha birçok uluslararası sürpriz ekibi ve orkestrayı sahnelerimizde ağırlayacağız. Caz müziğinin en büyük isimlerinden, Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile sanatseverlere muazzam dinletiler sunacak. Başta CSO olmak üzere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı orkestralarımız ile koro ve topluluklarımız, sanatın evrensel dilini müzik ve dansla sahneye taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivalin bu yıl yeni logoyla tanıtılacağını belirterek, "Kültür ve sanatın bunca zenginliğini bünyesinde buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivalinin yeni logosu 7 farklı renk içeriyor. Renk, sanatın varoluşsal bir parçasıdır. Tuvalde, seste, sözde, sahnede ya da nesnede renk sanatçının düşün dünyasından süzülüp eserine geçer. Sanatın kendisi zaten hayatın bir rengidir. Belki herkes için farklıdır ama biliyoruz ki kimin gözünden bakarsak bakalım sanat hep göz alıcıdır. O yüzden biz de renkleri kullandık" değerlendirmesinde bulundu.25 Mayıs-2 HaziranŞanlıurfa8-16 Haziran Samsun29 Haziran-7 Temmuz Van17-25 Ağustos Erzurum14-22 Eylül GaziantepUluslararası GastronomiFestivali ve GaziantepKültür Yolu Festivali29 Eylül Konya MistikMüzik Festivali12-20 Ekim Diyarbakır2-10 Kasım Antalya