40 metrekarelik atölyeden dünyaya açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaşayan evli ve 3 çocuk babası Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu (47), 5 yaşında dayısının kendisine ağaçtan oyarak yaptığı tekne nedeniyle ahşap sanatına gönül verdi. Bir süre gemi taşımacılığında çalıştıktan sonra evinde hobi olarak maket gemiler yapmaya başlayan Şatıroğlu, 17 yıl önce 40 metrekarelik bir atölye kurdu.

Yaptığı gemi maketleri büyük ilgi gören Şatıroğlu, yurtdışına açıldı. Sosyal medya aracılığıyla gelen siparişlerle, devasa teknelerin birebir maketlerini yapıp Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelere gönderen Şatıroğlu, ahşap saat, oyma sanatı ve resim gibi ürünler de yapıyor. Şatıroğlu, "Tarihi tekneler, Türk tekneleri, kalyonlar, motoryat, dalgıç gemileri, açık deniz gırgırları, günümüzdeki teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yapıyorum. Her yaptığım tekne benim bir çocuğum gibi" dedi.